Líder do Hezbollah afirma que responsabilidade pelo ataque do Hamas foi '100% palestino'

No primeiro discurso, desde o começo da guerra, a principal liderança do Hezbollah, Hassan Nasrallah, alegou que o ataque do Hamas contra Israel, em outubro de 2023, foi de responsabilidade “100% palestino” e que seu grupo, no Líbano, não sabia dos planos extremistas. Conforme as palavras de Nasrallah, o ataque causou um “terremoto” no país e trouxe à tona a fraqueza da nação.

“A operação de 7 de outubro foi planejada em total sigilo, mesmo outras facções não tiveram conhecimento dela, muito menos movimentos de resistência no estrangeiro”, afirmou.

VEJA MAIS

Ainda segundo Hassan Nasrallah, a decisão do Hamas foi certa e "veio no momento certo". Ele ainda elogiou a estratégia utilizada pelo grupo nos ataques. “O sigilo absoluto foi o que garantiu o brilhante sucesso da operação de 7 de outubro por meio do fator surpresa”, disse.

Durante o discurso, Nasrallah não descartou a possibilidade de um conflito mais amplo na região e responsabilizou os Estados Unidos pela tensão no Oriente Médio. O grupo Hezbollah enfrenta as forças israelenses ao longo da fronteira entre Líbano e Israel, com o apoio da força militar do Irã. Na última quinta-feira (2), o grupo libanês assumiu a autoria dos ataques à força de Israel com drones e explosivos, fato que resultou em bombardeios israelenses no Líbano. Segundo informações do exército do país, o objetivo era atingir alvos do Hezbollah.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que projéteis israelenses atingiram áreas do sul do país, ao longo da fronteira

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)