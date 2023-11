Por conta dos conflitos em Gaza, seleções são obrigadas a jogar fora de casa

Na próxima quinta-feira (16) a seleção nacional de futebol da Palestina começa sua busca por uma vaga na próxima fase das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2026 em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. O time começa enfrentando o Líbano em um local neutro devido ao impacto da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na região.

O jogo estava originalmente programado para ser disputado em Beirute, antes de a Palestina receber a Austrália na semana seguinte, mas a resposta de Israel ao ataque do Hamas em 7 de outubro forçou as autoridades a encontrar novos locais.



O Líbano e a Palestina se enfrentarão no estádio Khalid bin Mohammed antes de os palestinos, que normalmente jogam no estádio Faisal Al-Husseini, na Cisjordânia, enfrentarem a Austrália no Kuweit, em 21 de novembro.

Antes de enfrentar a Palestina, os australianos recebem Bangladesh em Melbourne.



Os jogos desta semana marcam o início da segunda fase das eliminatórias do continente para a Copa do Mundo de 2026, com oito vagas garantidas para a Ásia em disputa, além de uma possível nona vaga disponível por meio de uma repescagem intercontinental.

Os dois primeiros colocados de cada um dos nove grupos avançam para a terceira fase, que está programada para iniciar em setembro de 2024.



O Japão enfrenta o Mianmar em Osaka pelo Grupo B, que também conta com Síria e Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Sul enfrenta Cingapura no grupo C, com a Tailândia enfrentando a China no outro jogo do grupo.

Já o Irã começa sua busca pela sétima participação em Copas do Mundo contra Hong



O desafio da Arábia Saudita começa no Grupo G contra o Paquistão, que se classificou para a segunda fase das eliminatórias asiáticas pela primeira vez, com o Tajiquistão enfrentando a Jordânia

VEJA MAIS