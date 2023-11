Israel confirma ter abatido 5 membros do Hamas no Hospital Al-Shifa, em Gaza

Pouco depois de o Exército de Israel confirmar a operação no maior hospital da Faixa de Gaza, o Al-Shifa, as Forças de Defesa do país (IDF) disseram que abateram cinco membros do grupo Hamas em confrontos no local. O IDF também comunicou a entrega de equipamentos médicos e suprimentos, como incubadoras e comidas para bebês.

“Antes de entrar no hospital, nossas forças encontraram explosivos e esquadrões terroristas, e uma luta onde os terroristas foram eliminados”, comunicou a IDF na manhã desta quarta-feira (15)

De acordo com o portal Jerusalem Post, não há informações sobre as forças de Israel adentrarem as áreas do hospital, que fica próximo a túneis subterrâneos complexos. Os relatos da imprensa internacional são de que existe a possibilidade de encontrar reféns capturados do Hamas. Porém, o Exército não confirmou a informação.

Não existem relatos de danos causados às tropas de Israel na operação em Al-Shifa.



Entenda a operação de Israel

No domingo (12), a Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia emitido comunicado afirmando que tinha perdido comunicação com o Al-Shifa.



As Forças de Defesa de Israel confirmaram uma operação “precisa e direcionada” no interior do Al-Shifa, na noite da terça-feira (14/11). Entre as tropas estariam médicos e falantes de árabe. As tropas acrescentaram que, na segunda-feira (13/11), determinaram que todas as atividades militares do Hamas fossem cessadas na unidade, o que não teria sido cumprido.



O Hamas e funcionários das autoridades de saúde na Faixa de Gaza negaram que o grupo extremista estaria lá. Mas as FDI garantem que há indícios, como os encontrados no Hospital Rantisi, no início desta semana. Por outro lado, Israel anunciou ter entregado equipamentos e suprimentos médicos essenciais, como incubadoras para bebês e comida.

VEJA MAIS