'ONU de 1945 não vale mais nada em 2023', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU) na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, questionou o papel dos Estados Unidos na organização internacional e defendeu novamente o fim do direito de veto. “Só um país teve o direito de vetar e vetou, que foi os EUA, isso é incompreensível", declarou Lula, sobre a decisão dos norte-americanos à resolução do Brasil no Conselho de Segurança.

"Por isso, nós lutamos para mudar a ONU. A ONU de 1945 (ano em que foi criada) não vale mais nada em 2023”, continuou.

As declarações foram dadas durante a transmissão do programa Conversa com o Presidente, nesta terça-feira (14). Na ocasião, Lula também chamou de "terrorismo" as atitudes que Israel vem cometendo na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do grupo terrorista Hamas em seu território, em 7 de outubro. “Atitude de Israel com relação às crianças, com relação às mulheres, é atitude igual terrorismo. Não tem como dizer outra coisa”, disse.