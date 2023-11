Autoridade israelita classifica fala de Lula como 'perigosa e equivocada'

Em nota divulgada na última segunda-feira (13), o presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg, classificou como “equivocada e perigosa” a fala do presidente Lula, que em discurso durante a recepção dos repatriados que chegaram do Egito, comparou os atos de Israel com as ações do grupo terrorista Hamas.

“A fala de hoje do presidente Lula, equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas, são equivocadas e perigosas. Desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o Holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques”, alegou.

A autoridade afirmou ainda que “o Hamas, por outro lado, se esconde cínica e covardemente atrás das mulheres e crianças de Gaza” e que “a morte desses civis palestinos é uma arma importante da estratégia do Hamas, uma estratégia que o próprio grupo terrorista reconhece que pratica”.

Segundo Cláudio Lottenberg, o posicionamento do chefe-geral da nação corrobora para uma visão distorcida acerca do conflito em Gaza. “Além de equivocadas e injustas, falas como essa do presidente da República são também perigosas. Estimulam entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito, no momento em que os próprios órgãos de segurança do governo brasileiro atuam com competência para prender rede terrorista que planejava atentados contra judeus no Brasil. A comunidade judaica brasileira espera equilíbrio das nossas autoridades e uma atuação serena que não importe ao Brasil o terrível conflito no Oriente Médio”, conclui.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)