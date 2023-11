'Mundo não está tão focado na situação da Ucrânia', diz Zelensky sobre guerra Israel x Hamas

“O mundo não está tão focado na situação do campo de batalha na Ucrânia, e esta divisão do foco realmente não ajuda”, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em fala a jornalistas após um encontro com o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, nesta quinta-feira (16).

Essa não é a primeira vez que Zelensky faz referência à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que despertou a atenção mundial. No dia 4 de novembro de ano, depois de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leye, ele afirmou que o conflito no Oriente Médio está “tirando o foco” da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Nesta quinta, o presidente ucraniano se encontrou com Cameron em Kiev, na primeira viagem internacional do chanceler desde sua nomeação para o cargo, na segunda-feira (13).

Segundo Zelensky, a reunião foi focada "em armas para a linha de frente, no fortalecimento da defesa aérea e na proteção de nosso povo e de infraestruturas críticas". Ele agradeceu o apoio do Reino Unido à Ucrânia, enquanto Cameron confirmou que o país continuará dando “apoio moral e diplomático” aos ucranianos. “Mas, acima de tudo, o apoio militar de que necessitam, não apenas este ano e no próximo ano, mas por quanto tempo for necessário”, declarou.