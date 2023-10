Guerra Ucrânia x Rússia: família ucraniana é encontrada morta em casa; há crianças entre as vítimas

Uma família ucraniana foi assassinada dentro da casa em que vivia, em uma região ocupada pela Rússia. A Procuradoria da Região de Donetsk da Ucrânia divulgou imagens que mostram o cenário do massacre. Membros da família foram baleados enquanto estavam em suas camas, ainda abraçados. Segundo a Procuradoria, nove pessoas foram assassinadas, incluindo duas crianças pequenas.

O assassinato provocou indignação entre os ucranianos e desencadeou investigações pelas duas nações que estão em guerra desde fevereiro de 2022. Autoridades ucranianas afirmam que a família foi assassinada pelas forças de ocupação russas após uma discussão. Homens armados em “uniformes militares" teriam exigido que s moradores desocupassem a casa para acomodar uma unidade do exército russo no início deste mês.

VEJA MAIS

Porém, ainda segundo a Procuradoria da região, quando o proprietário da residência recusou, “os agressores ameaçaram os seus familiares com violência física e foram embora”. Dias depois, os mesmos homens teriam retornado e atirado contra os nove membros da família, "que já estavam dormindo naquele momento”, informou a promotoria ucraniana.

Já os russos informaram que dois soldados do país foram presos por conexão com os assassinatos. Os suspeitos identificados são “militares russos do Extremo Oriente servindo sob contrato”, disse o Comitê de Investigação da Federação Russa para a chamada República Popular de Donetsk, em comunicado.

“Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao departamento de investigação, estão sendo realizadas com eles ações investigativas e processuais destinadas a apurar todas as circunstâncias do incidente, bem como a consolidação da base probatória”, continuou.

O crime ocorreu em Volnovakha, cidade que fica no leste do território ucraniano e foi ocupada pelas forças russas em março de 2022, após a invasão de Moscou.