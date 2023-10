Diplomatas da Ucrânia e Itamaraty trabalham para viabilizar visita de Zelensky ao Brasil

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode visitar o Brasil, como parte de um esforço para se aproximar de países do sul global, que não adotaram a postura de apoiar totalmente o regime de Kiev no conflito com a Rússia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, diplomatas do seu país estão trabalhando com os representantes do Itamaraty para viabilizar essa visita.

A informação foi dada por Kuleba em entrevista à CNN. Ele conta que, junto com o chanceler brasileiro Mauro Vieira, tem recebido instruções de Zelensky e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para organizar ações com o objetivo de ampliar as relações bilaterais, desde o encontro entre os dois presidentes em Nova York, em setembro, durante a Assembleia-Geral da ONU.

“Os chanceleres foram instruídos a trabalhar em novas iniciativas bilaterais e na organização de uma visita do presidente Zelensky ao Brasil. O presidente Lula também é bem-vindo para visitar a Ucrânia”, declarou.

A data da viagem ainda não está fechada. “O assessor especial para Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, foi instruído a continuar participando de formatos relacionados ao avanço da fórmula de paz da Ucrânia proposta pelo presidente Zelensky. Uma nova cúpula da paz está agendada e vai acontecer em Malta. Será realizada em breve e o Brasil confirmou sua participação, o que é um sinal da implementação dos acordos firmados pelos dois presidentes”, declarou Kuleba.