Guerra na Ucrânia ‘desencadeou um nexo de horror’, diz António Guterres na Assembleia da ONU

No discurso de abertura do debate da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que, “em vez de se acabar com o flagelo da guerra”, o mundo assiste “a uma onda de conflitos, golpes de Estado e caos”.

Guterres criticou a invasão da Ucrânia pela Rússia, classificando o ato como uma violação da Carta das Nações Unidas e que criou "um mundo de insegurança para todos". Segundo ele, a guerra "desencadeou um nexo de horror".

O secretário-geral da ONU foi o primeiro a falar na abertura do evento, na manhã desta terça-feira (19), antes dos discursos dos líderes dos países, que foram abertos pela fala do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu pronunciamento, António Guterres também alertou que o mundo precisa urgentemente de alimentos ucranianos e de alimentos e fertilizantes russos para estabilizar os mercados e garantir a segurança alimentar. “Não desistirei dos meus esforços para que isso aconteça”, declarou.