Israel recebe primeira lista de reféns que serão soltos pelo grupo terrorista Hamas

O governo israelense recebeu a lista com os nomes dos primeiros reféns que serão liberados pelo grupo terrorista Hamas, após o acordo de cessar-fogo temporário. A informação foi confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ainda não divulgou detalhes sobre as pessoas que serão soltas.

De acordo com o Catar, que acompanha as negociações, na primeira leva serão soltos 13 reféns, entre mulheres e crianças, na manhã de sexta-feira (24). O acordo prevê a libertação, ao todo, de 50 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro e que são mantidas em Gaza. Em troca, Israel vai soltar 150 presos palestinos e garantir uma trégua de quatro dias nos combates.

VEJA MAIS

Além de israelenses, mais da metade dos reféns capturados pelo Hamas possuem cidadania estrangeira e dupla cidadania de cerca de 40 países. A mídia e o governo israelenses afirmam também que até 40 detidos pelo grupo terrorista são crianças, entre elas um bebê de 10 meses e crianças em idade pré-escolar. Entre os sequestrados, há ainda soldados, idosos e pessoas com deficiência.

Os primeiros reféns serão soltos às 4 da tarde no horário local (11h, no horário de Brasília), desta sexta-feira (24), mas a trégua começará antes, às 7h (2h da manhã, no horário de Brasília), segundo o governo do Catar.