Diretor do maior hospital de Gaza é detido pelo Exército de Israel

O Exército de Israel confirmou (23), nesta quinta-feira, que deteve o diretor do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza. A unidade está sob controle do das forças israelenses, que procuram instalações militares do grupo terrorista Hamas no local.

Israel acusa o Hamas de esconder um centro de operações no hospital e afirma que o diretor do centro de saúde usava o local como sede do grupo terrorista. Ainda segundo Israel, evidências colhidas durante a operação no hospital revelam que o centro foi usado para abrigar reféns do Hamas, entre eles a soldado Noa Marciano, de 19 anos, que teria sido assassinada nas dependências da unidade.

Um médico da unidade já havia informado sobre a detenção do homem, anunciada depois pelas autoridades israelenses. "O doutor Mohamed Abu Salmiya foi detido com outros diretores médicos", afirmou Khaled Abu Samra, diretor de departamento do hospital. "Dois enfermeiros e outro médico também foram detidos", continuou.

"A decisão relativa à continuação da sua detenção (do diretor) será tomada de acordo com as conclusões da investigação e o envolvimento do diretor do hospital em atividades terroristas", diz comunicado divulgado as Forças de Defesa de Israel (IDF).