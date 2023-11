Filho de líder político do Hezbollah é morto em ataque israelense

Na noite desta quarta-feira (22), durante um ataque israelense à vila de Beit Yahoun, no sul do Líbano, foi morto o filho de um líder político do Hezbollah, Abbas Raad. Abbas Raad é filho de Mohammad Raad, uma figura proeminente do grupo extremista libanês e membro do parlamento. No mesmo ataque, outras quatro pessoas ligadas ao grupo também foram atingidas e não resistiram.

Entre as vítimas estão: Khalil Shahimi, Ahmad Mustafa, Mohammad Sherri e Bassam Kanjo. O Hezbollah afirma que 85 de seus membros foram mortos desde o início da violência na fronteira, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano reportou que "um ataque aéreo lançado pelo inimigo israelense" atingiu uma residência em Beit Yahoun, resultando em várias mortes.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que suas caças atingiram a infraestrutura do Hezbollah no Líbano, acusando o grupo libanês de disparar contra tropas israelenses e lançar foguetes contra o país. No entanto, os militares israelenses não comentaram os relatos sobre o número de mortos no ataque e não especificaram o local exato do bombardeio.