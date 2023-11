Em cúpula do G20, Lula comemora acordo entre Hamas e Israel

Nesta quarta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou o acordo firmado entre Israel e Hamas para libertação de reféns em troca de um cessar-fogo de 4 dias e da libertação de prisioneiros palestinos.

Lula disse que espera que a decisão abra caminho para o fim definitivo da guerra. A declaração foi feita durante reunião virtual da cúpula do G20. “Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para este conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e Palestina”, comentou o presidente.

O acordo foi firmado na terça-feira (21) depois de várias reuniões entre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades do governo. As negociações foram mediadas pelo Qatar, Estados Unidos e Egito. Na 1ª fase, o Hamas deve libertar cerca de 50 mulheres e crianças israelenses com menos de 19 anos detidas na Faixa de Gaza, enquanto Israel deverá soltar aproximadamente 150 prisioneiros palestinos –a maioria sendo mulheres e menores– durante um cessar-fogo de 4 dias.



A decisão estabelece também que Israel deve permitir a entrada diária de aproximadamente 300 caminhões de ajuda em Gaza, vindos do Egito e, também, a entrada de combustíveis durante o cessar-fogo. “Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte de governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais. Por meio do diálogo, temos de recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade”, disse Lula.



BRASIL PRESIDENTE DO G20

Em discurso na cúpula, o presidente também falou sobre a atuação do Brasil na presidência do G20. O mandato começará em dezembro. Segundo Lula, o foco condutor das ações será a redução da desigualdade com atenção a 3 eixos: inclusão social e combate à fome; transição energética; e reforma da governança global.

“Vamos buscar resultados concretos, que gerem benefícios para os mais pobres e vulneráveis, em todo o planeta. […] Precisamos recuperar a tripla dimensão do desenvolvimento sustentável e acelerar o ritmo de implementação da Agenda 2030. […] Vamos discutir como fortalecer a governança global para lidar com antigas e novas questões. Uma maior diversidade de vozes precisa ser levada em conta”, defendeu Lula. O Brasil sediará a Cúpula de Chefes de Estado do G20 em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.