Após acordo, libertação dos primeiros reféns do Hamas deve ocorrer nesta quinta-feira

Após o acordo de trégua anunciado nesta terça-feira (21), em troca da libertação de 50 reféns do grupo terrorista Hamas, a expectativa é de que os primeiros cidadãos sequestrados em território israelense e que se encontram em cativeiro, na Faixa de Gaza, sejam soltos nesta quinta-feira (23), informou o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, à Rádio do Exército.

Cohen não confirmou, porém, se o processo começaria às 5h, no horário local.

O acordou trouxe esperança às famílias dos reféns do Hamas. A principal associação israelense que representa essas família informou que está "muito feliz" com a notícia. "No momento não sabemos exatamente quem será liberado nem quando", disse, em um comunicado. Conforme anunciado, devem ser priorizadas crianças e mulheres.

Também como parte do acordo, o Ministério da Justiça de Israel divulgou uma lista com nomes de 300 prisioneiros palestinos que deverão ser soltos. Inicialmente, o acordo prevê a libertação de reféns em troca de 150 mulheres e crianças palestinas detidas em prisões israelenses. Porém, a divulgação dos 300 nomes tem como objetivo oferecer a possibilidade de uma segunda fase de negociação.