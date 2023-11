Jenna Ortega pediu para sair da franquia de ‘Pânico’ após atriz ser demitida por apoio à Palestina

Jenna Ortega, conhecida por interpretar a ‘Wandinha’ e protagonizar o filme ‘Pânico 5 e 6’, teria pedido para sair da franquia após a atriz Melissa Barrera ter sido demitida da sequência por declarar apoio à Palestina.

De acordo com o portal americano ‘Entertainment Weekly’, Ortega decidiu não retornar para o próximo filme em apoio à amiga. Além disso, o suposto fim do contrato da artista foi divulgado por Andrew Kase através do X (antigo Twitter).

“Jenna Ortega entrou em contato com sua agência para encerrar contrato com a franquia Pânico. É hora de outro estúdio assumir. Não creio que alguém ainda tenha fé na Spyglass", disse o produtor. A equipe da atriz ainda não confirmou a saída.

Nas redes sociais, internautas e fãs da franquia apoiaram a decisão de Jenna, mas lamentaram a suposta saída das artistas que interpretam irmãs na ficção.

Melissa Barrera

Segundo publicações do ‘The Hollywood Reporter’, a atriz Melissa Barrera, que interpretou a protagonista Sam Carpenter em ‘Pânico 5 e 6’, foi dispensada do sétimo filme da franquia após compartilhar conteúdos apoiando a Palestina.

“Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Deixar todos juntos em um canto sem onde ir, sem eletricidade e sem água… as pessoas não aprenderam nada com nossas histórias. E, assim como nossas histórias, as pessoas estão assistindo a isso de forma silenciosa. Isso é genocídio e limpeza étnica", declarou a atriz.

A Paramount e a Spyglass, distribuidora e produtora da franquia, não se pronunciaram sobre o caso até o momento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)