Novo filme de Karatê Kid conta com Ralph Macchio e Jackie Chan; estreia é prevista para 2024

O novo filme de Karatê Kid traz de volta nomes conhecidos pelos fãs: Jackie Chan e Ralph Macchio. O anúncio foi feito pela Sony Pictures nesta terça-feira (21) e apresenta outra novidade: a busca pelo ator que dará vida ao protagonista Li Fong.

Jackie Chan e Ralph Macchio fizeram parte de diferentes linhas da franquia. Enquanto Macchio esteve na trilogia original e interpretou Daniel LaRusso na década de 1980 e na séria Cobra Kai (2018-), derivada da história, Chan foi o Sr. Han no reboot de Karatê Kid em 2010.

No vídeo de divulgação, os atores informam a procura pelo novo protagonista e convocam os fãs a enviarem vídeos mostrando habilidades marciais. O público é direcionado ao site do filme, que detalha as características do ator desejado: de descendência chinesa, entre 15 e 17 anos e falante da língua inglesa. A experiência com atuação não é exigida. Confira aqui.

A estreia do filme está prevista para 13 de dezembro de 2024. O diretor é Jonathan Entwistle, conhecido pelas séries I Am Not Okay With This (2020) e The Ending Of The F***ing World (2017-2019). A produção deve iniciar entre março e junho. Mais informações sobre o enredo do longa ainda não foram divulgadas.

