Trégua em Gaza foi adiada por detalhes de 'última hora' sobre reféns do Hamas que serão liberados

A trégua nos combates entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza foi adiada por detalhes de "última hora" sobre quais reféns devem ser liberados e quais as condições de entrega desses reféns, segundo uma fonte palestina ouvida pela agência de notícias AFP. De acordo com a mesma fonte, nesta quinta-feira (23), o Catar, que tem intermediado as negociações, deve anunciar hoje, em coordenação com Egito e Estados Unidos, o momento do início da trégua.

Um dia antes, na quarta-feira (22), houve a troca de lista de nomes de prisioneiros dos dois lados, pelos mediadores do Catar e do Egito. "O Hamas libertará 10 mulheres e crianças reféns - menores de 19 anos - e, ao mesmo tempo, 30 prisioneiros palestinos serão libertados. O acordo continuará assim", disse o funcionário palestino ouvido pela AFP.

Segundo ele, inicialmente, foi apresentada a proposta de que os reféns "fossem entregues à Cruz Vermelha para seguir até o Egito", na fronteira com a Faixa de Gaza, antes de serem entregues "à parte israelense". Porém, também há a proposta de que funcionários da Cruz Vermelha fizessem uma visita médica para verificar o estado de saúde dos reféns e que esses mesmos funcionários visitassem outras pessoas sequestradas em Israel em 7 de outubro e mantidas em Gaza pelo Hamas "para verificar o estado de saúde".

"Os mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos supervisionarão a aplicação do acordo e tomarão nota de qualquer violação. Eles são os garantes da aplicação do acordo de trégua e das conversações para alcançá-lo", declarou a fonte.

De acordo com o Catar, as negociações continuam "de forma positiva" e o acordo será "aplicado nas próximas horas".