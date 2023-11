Veja imagens dos locais preparados por Israel para receber os primeiros reféns do Hamas

Nos próximos minutos, o grupo terrorista Hamas deve liberar o primeiro grupo de reféns que serão soltos como parte do acordo de trégua temporária nos combates em Gaza. Nesta sexta-feira (24), as Forças Armadas de Israel (IDF) divulgaram um vídeo nas redes sociais com imagens dos locais que serão usados para receber os reféns após a libertação, antes deles serem levados de volta ao território israelense.

Pelo acordo, devem ser liberadas nesta sexta 13 mulheres e crianças. Eles serão levados a um local com brinquedos, cobertores e itens de higiene pessoal. "Concluímos os preparativos para receber os reféns libertados após o retorno para Israel de Gaza", diz o texto divulgado pelas IDF nas redes sociais.

"Em coordenação com os ministérios governamentais e autoridades de segurança, nos preparamos para receber rapidamente os reféns libertados e dar a eles todo o apoio necessário", continuou. Segundo as Forças Armadas de Israel, após o acolhimento inicial e tratamento médico, os reféns seguirão para hospitais onde vão se reencontrar com suas famílias.

A lista com os nomes dos reféns que serão liberados foi enviada a Israel na quinta-feira (23), mas os detalhes não foram divulgados. O acordo prevê a libertação de 50 reféns, em troca de 150 presos palestinos e uma pausa temporária de quatro dias nos conflitos.