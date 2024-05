Filho de Mariana Derderián, atriz de Floribella, morre aos 6 anos em incêndio

Durante a madrugada desta quinta-feira (09/05), Mariana Derderián, conhecida por interpretar a novela Floribella, no Chile, teve seu filho de 6 anos, Pedro, morto por conta do incêndio em casa. A artista estava com mais uma filha, Letícia, de 9 anos, quando as chamas consumiram o interior da sua moradia.

Por volta das 2h da manhã, perceberam a fumaça e o princípio de incêndio no imóvel, imediatamente, Mariana foi atrás das crianças e conseguiu salvar a menina, mas não há tempo de chegar no quarto do filho. Algo que dificultou o resgate do menino, foi a estrutura da casa, construída com dois andares e grades nas janelas.

Francisco Aravena, ex-marido da atriz, pai das crianças, foi acionado para auxiliar no incidente. O homem, para tentar salvar o filho, entrou no imóvel que estava pegando fogo. Após o ocorrido, foi levado com urgência para o hospital, com queimaduras graves e permanece em coma induzido.

Perícia do ocorrido

Após uma primeira análise, os responsáveis pelas investigações revelaram que o incêndio pode ter se iniciado no primeiro andar da residência da família, após o contato de um aquecedor com materiais inflamáveis. As autoridades, porém, ainda não descartaram que possa ter ocorrido uma pane elétrica.

