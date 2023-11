Israel recebe nova lista com nomes de 10 reféns que podem ser soltos pelo Hamas

Uma nova lista com o nome de dez reféns que podem ser liberados nesta terça-feira (28) pelo grupo terrorista Hamas foi entregue ao governo de Israel, segundo a Rádio do Exército do país, que citou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em entrevista à rede de televisão Al Jazeera, uma liderança do Hamas disse que há interesse do grupo em um novo acordo de trégua, no qual poderia libertar mais reféns, além de mulheres e crianças.

Nesta segunda-feira (27), terminou o prazo do primeiro acordo de trégua, que deveria durar quatro dias. Porém, após negociação, a trégua foi prolongada por mais 2 dias. Nesse tempo, o Hamas deve liberar mais reféns capturados em solo israelense, enquanto Israel deve soltar prisioneiros palestinos.

"Esperamos que Israel cumpra o acordo nos próximos dois dias, porque estamos buscando um novo acordo, além de mulheres e crianças, por meio do qual outras categorias que temos possam ser trocadas", disse Al-Hayya.