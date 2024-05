WhatsApp verde: tem como deixar aplicativo azul de novo? Confira

Recentemente, o WhatsApp recebeu uma atualização e mudou a cor de links e alguns elementos do aplicativo alguns usuários do. De azul, agora o aplicativo apresenta os balões de conversa na tonalidade verde.

Comparação entre WhatsApp azul e verde (Foto / Arquivo pessoal)

Mas, então, tem como deixar os ícones na cor azul de novo, como antes? Confira abaixo.

Dá para a mudar a cor dos ícones do WhatsApp de verde para azul?

Não. O WhatsApp mudou oficialmente a cor de alguns elementos para verde. A atualização está sendo liberada gradualmente, por isso, é comum encontrar alguém que ainda esteja com a versão do aplicativo com ícones azuis.

Dá para mudar a cor do link do WhatsApp?

Não. Assim como os ícones, os links utilizados no WhatsApp agora se apresentam na cor verde. A única opção de mudança de cor é na interface do app, nas opções escuro ou claro. Para alterar, basta ir nas configurações do aparelho, na categoria de tela, e selecionar a que preferir.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)