Novo recurso do Whatsapp usa código secreto para proteger conversas; saiba como funciona

A partir de agora, o Whatsapp conta com uma função de esconder conversas com um código secreto. O novo recurso passou a ser liberado gradualmente aos usuários nesta quinta-feira (30) e em breve estará disponível para todos que utilizam o aplicativo.

A ferramenta funcionará como uma expansão das conversas ocultas, que foram disponibilizadas em maio deste ano. Até então, aqueles que queriam proteger as conversas do WhatsApp, só podiam contar com a mesma senha e biometria (digital ou facial) usadas para liberar a tela do celular.

VEJA MAIS

A funcionalidade, no entanto, não protege totalmente a privacidade nos casos em que alguém sabe a senha de desbloqueio do smartphone. Além disso, mesmo sem acessar mensagens ocultas, outra pessoa pode saber que há uma pasta secreta ao deslizar para baixo a lista de conversas do WhatsApp.

Como funcionará o código secreto do Whatsapp?

Com o novo recurso, os usuários poderão escolher uma senha única, diferente da que é usada para desbloquear o telefone. Outra opção será ainda a possibilidade de só permitir o acesso ao atalho para as conversas ocultas depois de inserir o código secreto na barra de pesquisa. O aplicativo de troca de mensagens instantâneas permitirá ainda que o usuário esconda um bate-papo ao pressionar e segurar sobre ela na lista de conversas do aplicativo.

O Whatsapp informou que o objetivo é criar uma camada extra de privacidade para dificultar o acesso às suas conversas confidenciais caso alguém tenha acesso ao seu telefone.

"Acreditamos que todos têm direito à privacidade, quer estejam compartilhando seu telefone com outra pessoa ou se encontrem em uma situação vulnerável e precisem de proteções adicionais", diz a plataforma.

Saiba como usar a nova função

Para criar um código secreto, é preciso ter pelo menos uma conversa oculta. Caso ainda não tenha, abra uma conversa, toque no nome do seu contato no topo da tela, clique em "Conversas ocultas" e ative a opção para esconder o bate-papo;

- Deslize a lista de conversas do WhatsApp para baixo para exibir a aba de conversas secretas; - Clique em "Conversas ocultas"; - Nessa aba, toque no ícone de três pontinhos que aparecem no topo da tela; - Clique em "Configurar as conversas ocultas" e selecione a opção de inserir o código secreto.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)