Redação Integrada de O LIBERAL utiliza o Whatsapp para receber denúncias das comunidades

A Redação Integrada de O LIBERAL utiliza o Whatsapp (91) 98565-7449 como forma de comunicação para o recebimento de denúncias há alguns anos. O trabalho dessa plataforma se intensificou com a chegada do projeto colaborativo Você Repórter, pois é pelo Whatsapp que os leitores podem enviar informações, vídeos e fotos de problemas que atingem a comunidade.

“Nossos jornalistas fazem a apuração e, em seguida, enviamos uma equipe de reportagem, que produz vídeo com as denúncias. O vídeo é compartilhado nas matérias do Portal, nas notícias do jornal impresso e também vai para as redes sociais, para amplificar as denúncias que recebemos e pressionar o poder público para resolvê-las”, explicou a coordenadora das Redes Sociais do jornal, Elva Vieira.

Ela acrescentou: “O Whatsapp da redação atualmente é uma das principais ferramentas que temos para comunicação com os leitores do jornal, por ser um aplicativo instantâneo de mensagens, onde é possível fazer o envio de vídeos e fotos e até chamadas de vídeo se necessário”.

Mas, afirmou Elva Vieira, a grande novidade nas redes sociais de O LIBERAL em 2023 é que conseguimos consolidar nossa distribuição de notícias no Telegram e especialmente no Whatsapp, que é um canal mais popular para envio de mensagens.

VEJA MAIS:

“Atualmente temos vários canais de distribuição de notícias, grupos e comunidades específicas, onde conseguimos direcionar os conteúdos de nicho para os grupos de interesse. Por exemplo, se você quer saber somente sobre o Remo ou Paysandu, é só ingressar em um desses grupos que você receberá somente materiais sobre o seu time do coração”, explicou.

“Portanto, hoje contamos com vários focos de distribuição de notícias dentro do próprio Whatsapp, que são os grupos e os canais. Desta forma é possível alcançar públicos que consomem notícias de formas diferentes dentro da plataforma, já que os canais de notícias são ferramentas nova, criadas há cerca de três meses e os usuários ainda estão se adequando a este novo formato”, afirmou.

Para quem quiser seguir:

CANAIS DE O LIBERAL

Últimas Notícias: https://whatsapp.com/channel/0029VaA9stl4o7qMHtfoI815

Futebol e Loterias:

https://whatsapp.com/channel/0029Va56M8l2ER6gvq4j922x

Paysandu Notícias:

https://whatsapp.com/channel/0029Va5feM1G8l5I0Nvhic2g

Remo Notícias:

https://whatsapp.com/channel/0029VaA9xi1Jpe8pgeXuUF3J

Empregos e Concursos:

https://whatsapp.com/channel/0029VaABi1fEFeXsvlq3bS1Y

COMUNIDADE E GRUPOS

Últimas Notícias

https://chat.whatsapp.com/CiIb6sZ1XSJ4l8vvxT9Snn

Futebol e Loterias

https://chat.whatsapp.com/CiIb6sZ1XSJ4l8vvxT9Snn

Paysandu Notícias

https://chat.whatsapp.com/JMkFddLyoXrJrzLk7PzJc7

Remo Notícias

https://chat.whatsapp.com/DW1zorrywCKJAmLEzjGKPC