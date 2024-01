Novidade no WhatsApp: agora é possível criar e editar figurinhas no próprio aplicativo para iPhone

O WhatsApp anunciou uma inovação em sua plataforma, introduzindo a capacidade de criar e editar figurinhas diretamente no aplicativo por meio do editor de stickers. Essa funcionalidade anunciada na quinta-feira (11), que já estava presente no WhatsApp Web, finalmente chegou aos usuários de iPhone, que possuem o sistema operacional iOS 17. Vale mencionar que a atualização pode levar alguns dias para ser completamente implementada para todos os usuários.

Até o momento, a empresa não divulgou informações sobre a disponibilidade dessa função no sistema Android.

Como criar figurinhas no WhatsApp?

Para criar suas próprias figurinhas no aplicativo do WhatsApp, os usuários devem clicar no ícone de figurinhas, localizado ao lado da caixa de texto na parte inferior da tela. Em seguida, podem acessar a opção "criar sticker" e escolher uma imagem da galeria.

Após a seleção, é possível personalizar a figurinha usando ferramentas de recorte, adição de texto e desenhos, entre outras opções. Ao concluir o processo de edição, basta salvar e enviar a figurinha.

Para os usuários com dispositivos que não possuem o iOS 17, a funcionalidade de criação não está disponível, mas ainda é possível editar figurinhas. Para isso, basta clicar no ícone de figurinhas, pressionar a imagem escolhida e selecionar a opção "editar sticker". As demais opções de edição também estarão acessíveis.