Quem é Mohammad Mokhber, vice-presidente do Irã que assume Presidência após morte de Ebrahim Raisi

O vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, conduzirá o governo do país até que seja realizada uma nova eleição - o que deve ocorre em até seis meses, conforme a lei iraniana. Ele assume essa missão após a confirmação, nesta segunda-feira (20.05), da morte do presidente Ebrahim Raisi, que estava no helicóptero que caiu quando sobrevoava uma área na fronteira do país com o Azerbaijão. Todos a bordo da aeronave morreram. Mokhber, nomeado por Raisi como seu vice em 2021, tem 69 anos, possui doutorado em direito internacional e é considerado um político conservador.

O líder supremo do Irã continua sendo o aiatolá Ali Khamenei, que serve como árbitro final dos assuntos internos e externos na República Islâmica, ofuscando os poderes do presidente. Ebrahim Raisi promoveu uma aliança estreita com Khamenei e muitos políticos do país acreditavam que ele seria alçado ao posto de liderança suprema quando Khamenei morresse.

Novo presidente

Mohammad Mokhber exercia o comando da Execução da Ordem do Imam Khomeini (EIKO, na sigla em inglês), uma organização sob o controle direto do líder supremo iraniano, desde 2007. Ele também comandou um banco iraniano por cerca de dez anos antes de ser indicado à EIKO.

No ano de 2021, foi incluído em uma lista de sanções da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos por conta de sua atuação na EIKO. Para o governo norte-americano, a organização “tem violado sistematicamente os direitos dos dissidentes ao confiscar terras e propriedades de opositores do regime, incluindo opositores políticos, minorias religiosas e iranianos exilados”.