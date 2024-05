Relembre políticos brasileiros e de outros países que morreram em acidentes aéreos

A história está repleta de tragédias envolvendo figuras políticas que tiveram suas carreiras interrompidas de maneira trágica em acidentes aéreos. O Brasil, em diferentes décadas e momentos importantes, também enfrentou essas perdas. Conheça a história de políticos brasileiros e internacionais que faleceram em acidentes de avião.

No Brasil

Eduardo Campos (2014)



Em 13 de agosto de 2014, o então candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos, faleceu em um trágico acidente aéreo em Santos, São Paulo. Campos estava em campanha eleitoral, onde disputava com Dilma Roussef (PT) e Aécio Neves (PSDB), quando o avião em que viajava caiu devido a condições meteorológicas adversas. Sete pessoas morreram no acidente. Durante a investigação, foram apontados quatro fatores que contribuíram para a queda do avião: a atitude dos pilotos, as condições meteorológicas adversas, a desorientação espacial e a indisciplina de voo.

Legenda (Foto: Roosewlt Pinheiro / Arquivo Agência Brasil)

Ulysses Guimarães e Severo Gomes (1992)



Em 12 de outubro de 1992, Ulysses Guimarães, figura central na redemocratização do Brasil, e Severo Gomes, ex-ministro da Justiça e senador, morreram quando o avião de pequeno porte em que viajavam caiu no mar em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ambos foram importantes figuras políticas brasileiras envolvidas em iniciativas pela redemocratização do país.

Legenda (Foto: Reprodução/Arquivo Agência Brasil)



Castelo Branco (1967)



O ex-presidente do Brasil, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, faleceu em 18 de julho de 1967, quando o avião em que estava foi atingido por um jato de treinamento da Força Aérea Brasileira e caiu em Fortaleza, Ceará. Castelo Branco foi o primeiro presidente do regime militar que governou o Brasil a partir de 1964. Em 2024, completa 57 anos da morte do ex presidente.

Legenda (Foto: Reprodução/Arquivo Agência Brasil)



José Carlos Martinez (2003)



José Carlos Martinez, presidente do PTB e ex-deputado federal do Paraná, morreu em um acidente aéreo em 4 de outubro de 2003, quando o avião em que estava caiu em Paranapanema, São Paulo. Martinez foi tesoureiro da candidatura de Fernando Collor de Mello e, anos depois, apoiou o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial de 2002.

Legenda (Foto: FolhaPress)

Clériston Andrade (1982)

O candidato ao governo da Bahia morreu aos 57 anos, em 1º de outubro de 1982, um mês e meio antes da eleição. A aeronave em que estava colidiu com um morro em Itapetinga, no interior da Bahia. Andrade iniciou sua carreira política como procurador-geral de Salvador. Em 1970, assumiu a prefeitura da capital baiana, permanecendo no cargo até 1975.

Legenda (Foto: DApress)

Pelo mundo

René Barrientos (1969)

René Barrientos, ex-presidente da Bolívia, faleceu em um acidente de helicóptero em 27 de abril de 1969. Barrientos, que teve um papel crucial no golpe militar que derrubou o governo de Paz Estenssoro, estava voando sobre a região de Arque quando o helicóptero caiu. Sua morte deixou a Bolívia em um estado de incerteza política. O General ficou conhecido por perseguir a guerrilha do revolucionário Che Guevara em território boliviano em 1967.

Legenda (Foto: Reprodução/Governo Bolívia)

Samora Machel (1986)

Samora Machel, presidente de Moçambique, morreu em um acidente aéreo em 19 de outubro de 1986, quando seu avião caiu nas montanhas Lebombo, perto da fronteira com a África do Sul. As circunstâncias do acidente levantaram suspeitas de envolvimento do regime do apartheid sul-africano. Machel foi um líder carismático e sua morte foi uma grande perda para Moçambique e para a luta pela liberdade na África. Existem várias versões sobre a morte de Samora Machel, e a versão do Estado moçambicano é que o avião em que ele viajava foi desviado por um objecto técnico chamado VOR, tendo se embatido nas montanhas de Mbuzini.

Legenda (Foto: Reprodução/Gov Moçambique)

Lino Oviedo (2013)

Lino Oviedo, ex-general e líder político do Paraguai, faleceu em 2 de fevereiro de 2013, em um acidente de helicóptero. Oviedo, que tinha uma carreira marcada por controvérsias e tentativas de golpe, estava retornando de um comício político quando o helicóptero caiu sob condições meteorológicas adversas. Sua morte eliminou uma figura polarizadora e influente na política paraguaia. Lino Oviedo era filho de Ernesto Oviedo, ex-combatente da guerra do Paraguai e Bolivia, de 1932 a 1935, e da revolução de 1947.

Legenda (Foto: Norberto Duarte)

Dag Hammarskjöld (1961)

O então Secretário-Geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld, faleceu em um acidente aéreo em 18 de setembro de 1961, enquanto estava em missão de paz no Congo. A morte de Hammarskjöld, que estava a bordo de um Douglas DC-6, levantou inúmeras teorias de conspiração e permanece envolta em mistério.

Legenda (Foto: United Nations Archived Photo/JO)



Lech Kaczyński (2010)

O presidente da Polônia, Lech Kaczyński, morreu em 10 de abril de 2010, quando o avião presidencial caiu perto de Smolensk, na Rússia. O acidente matou 96 pessoas, incluindo altos funcionários do governo polonês. A tragédia ocorreu quando a comitiva se dirigia a uma cerimônia em memória do massacre de Katyn. De acordo com a comissão responsável pelas investigações, o avião de modelo Tupolev Tu-154 portava duas bombas em seu interior, que explodiram "na fase final do voo", conforme divulgado.

Legenda (Foto: AFP)



Juvénal Habyarimana (1994)



Em 6 de abril de 1994, o presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, e o presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira, morreram em um atentado que derrubou o avião presidencial. Este evento precipitou o genocídio de Ruanda, uma das piores crises humanitárias da história recente.

Legenda (Foto: Wikimedia)

Ebrahim Raisi (2024)

Em 19 de maio de 2024, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, faleceu em um acidente aéreo quando o helicóptero em que viajava caiu devido a uma falha técnica. Raisi estava em missão oficial quando o trágico incidente ocorreu, entre as aldeias de Pir Davood e Uzi, na província iraniana de Azerbaijão Oriental. Além de Raisi, a queda matou o chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian.

Legenda (Majid Asgaripour/Wana (West Asia News Agency)