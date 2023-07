Cinco políticos da oposição morrem em acidente de avião na Colômbia

Seis pessoas morreram na queda de um avião na Colômbia. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), na zona rural do município de San Luis de Gaceno, no departamento central de Boyacá. A Aeronáutica Civil do país investiga o caso. Entre as vítimas estão cinco políticos de oposição ao governo colombiano - incluindo ex-senadora Nohora Tovar, o deputado Dimas Barrero e o vereador Oscar Rodríguez - e mais o piloto da aeronave.

Os políticos que morreram eram membros do Centro Democrático, sigla à qual também pertencem os ex-presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque e partido com a oposição mais dura ao líder esquerdista Gustavo Petro. "Essa grande tragédia enluta o Centro Democrático", disse a sigla no Twitter.

O avião Cessna T210N saiu de Boyocá com destino à capital, Bogotá, onde os políticos deveriam participar de um evento do Centro Democrático. O trajeto dura em média 80 minutos e a previsão era de que a aeronave chegasse ao destino às 9h.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, manifestou solidariedade às famílias em uma publicação no Twitter.