Tenente-coronel da Força Aérea Colombiana morre após colisão de aviões de treinamento

O tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González, da Força Aérea Colombiana, morreu, neste sábado (1º), após um acidente aéreo. Duas aeronaves de treinamento T-27 colidiram entre si no município de Villavicencio, em Meta. A corporação investiga o caso. Com informações do G1.

VEJA MAIS

Um vídeo mostra o momento em que os aviões se chocam no céu, e o impacto causa desequilíbrio nas máquinas, que ficam em chamas. Em nota, o órgão afirma que o acidente aconteceu na Base Aérea de Apiay, aproximadamente às 17h30 do horário local.

As Forças Militares Colombianas publicaram uma nota de solidariedade à sua família da vítima e enfatizaram que as investigações vão apurar as circunstâncias do caso.