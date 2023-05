Caça F-18 cai na Espanha durante voo de exibição e piloto sobrevive

Um avião, de modelo caça F-18, da Força Aérea da Espanha, caiu dentro do complexo militar de Zaragoza, na manhã deste sábado (20). O acidente ocorreu durante um voo de exibição. O piloto realizava testes das manobras que seria apresentadas em 10 de junho, quando é comemorado o Dia da Família no Instalações de Garrapinillos.

O piloto conseguir ativar a manobra de expulsão do cockpit e foi ejetado da aeronave. O acidente ocorreu por volta de 12h10 e dentro das dependências da Base Aérea, sem causar danos à população.

O piloto é um capitão da 15ª Asa com mais de 1.000 horas de voo. Ele conseguiu ejetar e não caiu com o avião.

Segundo a imprensa espanhola, porém, ele sofreu vários ferimentos nas pernas, quadril e braços devido ao impacto com o solo. Ele foi transferido consciente para o Hospital Miguel Servet e não corre risco de morrer.

O Exército Aéreo e Espacial informou que o caça caiu no início da pista 3/0R. Destroços ficaram espalhados dentro e fora do complexo militar. O F-18 explodiu no acidente e ficou completamente destruído. O incêndio foi controlado pelos bombeiros que atendem a região.