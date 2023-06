Funcionário de aeroporto morre após ser sugado por motor de avião

Um incidente ocorreu na última sexta-feira (23) no Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, Estados Unidos, quando um funcionário foi fatalmente sugado pelo motor de um avião. O incidente ocorreu por volta das 22h25 no horário local (00h25 em Brasília), logo após a chegada de uma aeronave da Delta Air Lines vinda de Los Angeles.

A identidade do homem não foi divulgada, mas ele era um funcionário da Unifi Aviation, empresa que presta serviços de assistência no aeroporto. Em comunicado, a Unifi Aviation expressou profunda tristeza pela perda do funcionário e afirmou que está comprometida em apoiar seus colaboradores.

A empresa também ressaltou que, de acordo com as investigações preliminares, o incidente não esteve relacionado aos processos operacionais, procedimentos e políticas de segurança da Unifi Aviation. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) informou que o voo Delta 1111 estava taxiando para o portão com um dos motores em funcionamento quando o acidente ocorreu, resultando na sucção do trabalhador pelo motor. O NTSB está em contato com a Delta Air Lines e está coletando informações sobre o incidente. Ainda não se sabe exatamente como o funcionário foi sugado para dentro do motor.

A Delta Air Lines expressou profunda tristeza e afirmou estar com o "coração partido" pela perda de um membro de sua "família da aviação". A companhia declarou que seus pensamentos e apoio estão com as famílias, amigos e entes queridos do funcionário durante esse período difícil.