Refém mais novo em poder do Hamas, bebê de 10 meses foi morto em bombardeio, diz grupo terrorista

Kfir Bibas, de dez meses, o refém mais novo capturado no ataque de 7 de outubro em território israelense, morreu em um bombardeio de Israel, segundo o Al-Qassam, o braço armado do Hamas. O governo israelense disse que vai verificar a acusação, mas ressaltou que a segurança de todos os reféns é de responsabilidade do grupo terrorista. Além de Kfir, a mãe dele e o irmão de 4 anos também morreram, segundo os terroristas.

O Al-Qassam afirma que a família morreu antes do período de trégua firmado entre as duas partes. De acordo com a agência de notícias Reuters, apesar das mortes não terem sido confirmadas, os familiares dos três já foram comunicados.

Os terroristas estavam sendo cobrados sobre o paradeiro do bebê, de sua mãe e de seu irmão, já que o resgate de Kfir era considerado prioritário para Israel. Na terça-feira (28), um porta-voz do Hamas afirmou que os três haviam sido transferidos para outro grupo de reféns em poder da Jihad Islâmica, o que complicaria as negociações, uma vez que o acordo para a libertação dos reféns em troca de uma pausa nos ataques foi feita apenas com o Hamas.

Porém, nesta quarta-feira (29), eles mudaram a versão e informaram sobre a morte dos três.