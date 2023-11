Após 51 dias, crianças libertadas pelo Hamas reencontram seus pets e cena emociona; vídeo

O governo de Israel divulgou em sua conta na plataforma X (antigo Twitter) um vídeo do momento em que três irmãos que eram mantidos reféns pelo grupo terrorista Hamas reencontram o cachorro da família, após 51 dias de cativeiro. Ofri, de 10 anos, Yuval, de 8 anos, e Uriah Brodetz, de 4, foram sequestrados no ataque de 7 de outubro junto com a mãe, Hagar, de 39 anos. As três crianças e a mulher foram soltas neste domingo (26), como parte do acordo de trégua nos combates entre Israel e Hamas, em troca da liberação de reféns e de presos palestinos.

No vídeo publicado por Israel, as crianças correm para abraçar o cachorro da família. A gravação foi feita no Schneider Medical Center, onde a família estava após a libertação.

O primeiro acordo de trégua terminou nesta segunda-feira (27), mas após negociações, o cessar-fogo foi estendido por mais dois dias. A expectativa é de que mais 10 reféns do Hamas sejam soltos ainda nesta terça-feira (28).