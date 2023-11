Milicianos do Hamas e da Jihad Islâmica libertam mais uma leva de reféns em Gaza

Milicianos do Hamas e da Jihad Islâmica libertaram diversos reféns, nesta terça-feira (28), todos mulheres, que foram encaminhados à passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A ação foi confirmada por um fotógrafo da AFP, que registrou o momento em que combatentes encapuzados e armados dos dois grupos palestinos entregaram as reféns.

Posteriormente, o Exército israelense emitiu uma nota informando que, de acordo com a Cruz Vermelha, 12 reféns, incluindo dez israelenses e dois de nacionalidade estrangeira, estavam a caminho do território israelense.

Desde a sexta-feira, mais de uma dezena de reféns capturados no ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, estão sendo libertados diariamente em troca da soltura do triplo de prisioneiros palestinos detidos em centros de detenção israelenses.

A trégua entre Israel e o Hamas, que governa em Gaza, deveria encerrar nesta terça-feira, mas foi prorrogada por 48 horas para possibilitar novas trocas de reféns por presos, bem como a entrada de ajuda adicional à Faixa de Gaza, que foi devastada por bombardeios israelenses.