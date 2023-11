Sexto grupo de reféns é solto pelo Hamas

No sexto dia de cessar-fogo, dez israelenses e quatro tailandeses que estavam sendo mantidos como reféns pelo grupo terrorista Hamas foram soltos, nesta quarta-feira (29). Desde a última sexta-feira, 95 pessoas já foram libertadas.

Segundo informações das Forças de Defesa de Israel, o grupo de pessoas libertas já chegou em solo israelense. Todos eles haviam sido sequestrados no dia 7 de outubro, quando o conflito começou.

"Depois de os reféns libertados passarem por uma avaliação médica inicial, os soldados das Forças de Defesa de Israel continuarão a acompanhá-los aos hospitais, onde serão reunidos com as suas famílias", diz comunicado israelense.

Essa foi a 6ª turma de reféns a deixar o cativeiro. Dentre os 10 israelenses liberados, cinco são crianças e cinco são mulheres, todos com dupla nacionalidade, sendo elas: uma criança holandesa; três alemães e um norte-americano. A informação foi confirmada pelo ministério das Relações Exteriores do Qatar, um dos principais mediadores do conflito.

Duas mulheres russas, que não estavam com os nomes na lista de reféns negociados no acordo entre os dois lados do conflito, já haviam sido liberadas nesta quarta-feira. Conforme o Hamas, a libertação seria uma "resposta aos esforços do presidente russo, Vladimir Putin".

Conforme o estabelecido nas negociações, a trégua acordada entre Israel e Hamas encerra hoje (29). O acordo para interrupção das ofensivas aconteceu em troca da libertação de reféns e prisioneiros. Até o momento não há confirmação de prorrogação para o cessar-fogo temporário.

Desde que o acordo começou a valer, na última sexta-feira (24), os extremistas do Hamas libertaram 95 reféns, sendo 71 israelenses e 24 estrangeiros. Em contrapartida, o governo israelense permitiu a soltura de 180 prisioneiros palestinos, em grande parte mulheres e menores de 18 anos.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)