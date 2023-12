Hamas viola acordo de trégua e Israel retoma combates contra o grupo terrorista

Os combates entre Israel e Hamas foram retomados depois que o grupo terrorista violou o acordo de trégua, que já durava sete dias. De acordo com o governo israelense, um foguete lançado da Faixa de Gaza foi interceptado pelas Forças de Defesa do país na madrugada desta sexta-feira (1), pouco antes do fim do acordo de pausa no conflito, que estava programado para as 7h do mesmo dia, no horário local (2h, em Brasília).

Um dia antes, na quinta-feira (30), dois homens do Hamas atacaram civis em um ponto de ônibus na capital israelense, matando três pessoas e deixando outras seis feridas. Os autores do atentado também morreram.

"O Hamas violou a pausa operacional e, além disso, disparou contra o território israelense. As Forças de Defesa de Israel retomaram o combate contra a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza", informaram os militares israelenses.

Israel confirmou que está realizando ataques aéreos contra alvos do Hamas no território palestino. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo grupo terrorista Hamas, 32 palestinos morreram desde a retomada dos confrontos.