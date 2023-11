Macron confirma que cidadã franco-israelense foi libertada nesta quinta (30)

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira (30) que Mia Schem, de 21 anos, foi libertada após mais de 50 dias nas mãos do grupo terrorista Hamas.

A cidadã, que tem dupla nacionalidade francesa e israelense, foi capturada enquanto participava da rave próxima à fronteira de Gaza.

VEJA MAIS

“Compartilho esta grande alegria com sua família e com todos os franceses”, disse Macron em comunicado no X.

Imagens mostram a emoção da mãe da jovem após saber que a filha seria libertada.

A jovem Mia Schem, 21 anos, foi capturada durante uma festa de música eletrônica em Israel, no dia 7 de outubro. O grupo extremista Hamas compartilhou o primeiro vídeo da jovem após os ataques de 7 de outubro.

No vídeo, a moça afirma que passou por uma cirurgia de três horas e que está recebendo cuidados médicos. “Me chamo Maya Sham, tenho 21 anos e sou de Shoham. Neste momento, estou em Gaza. No sábado de manhã cedo, estava voltando de uma festa na área de Sderot. Fui gravemente ferida na mão. Me levaram a Gaza e me levaram ao hospital por três horas. Cuidaram de mim, fornecendo remédios”, contou a jovem.

Em uma entrevista recente, Keren Schem, mãe da jovem, revelou que a última informação que teve da filha foi em uma mensagem enviada por meio de um aplicativo de conversas. “Ela escreveu que estavam atirando nela e pediu que fossem salvá-la. Não tenho mais informações”, afirmou ao canal Katie Couric, no Youtube.