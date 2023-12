Hamas liberta oito reféns israelenses, incluindo menores de idade e mulheres

Na madrugada desta sexta-feira (1º), noite de quinta-feira (30) em Brasília, o porta-voz da chancelaria do Catar anunciou a libertação de oito reféns israelenses pelo Hamas. Entre eles, cidadãos de Israel com dupla cidadania de Uruguai, México e Rússia foram liberados no sétimo dia do acordo de trégua.

VEJA MAIS

O Ministério das Relações Exteriores do Catar, através do porta-voz Majed Al Ansari, detalhou que os oito cidadãos israelenses libertados incluem dois menores de idade e seis mulheres. Como parte do acordo, Israel deverá libertar trinta prisioneiros palestinos em troca de um total de dez reféns em Gaza. Além disso, dois cidadãos russos foram libertados no dia anterior como parte desse processo.