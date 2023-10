Nova ameaça de bomba faz Palácio de Versalhes ser evacuado nesta terça-feira

Uma nova ameaça de bomba fez o Palácio de Versalhes ser evacuado nesta terça-feira (17). A mesma medida havia sido tomada no último sábado (14), após uma ameaça anônima de bomba no ponto turístico, que fica nos arredores de Paris, e no Museu do Louvre, localizado na capital francesa.

A administração do Palácio de Versalhes informou nas redes sociais que, por razões de segurança, o local ficará fechado o dia inteiro. "Obrigado pela compreensão", diz a mensagem.

O Palácio de Versalhes é um dos principais pontos turísticos da França, que está em alerta contra possíveis ataques terroristas desde a última sexta-feira (13), quando um apoiador do Estado Islâmico assassinou um professor em uma escola em Arras.

Na Bélgica, outro simpatizante do EI matou dois cidadãos suecos em um ataque em Bruxelas, nesta segunda-feira (15).