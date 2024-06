Macron dissolve o parlamento e convoca nova eleição após derrota nas eleições do Parlamento Europeu

Neste domingo (9), após o candidato ultradireitista Jordan Bardella, segundo estimativas, obter quase um terço dos votos nas eleições europeias na França, o presidente Emmanuel Macron convocou eleições legislativas antecipadas após a "retumbante derrota" do partido no poder.

"O presidente não pode ficar surdo à mensagem enviada com este resultado", disse Bardella em sua primeira reação aos seus apoiadores, pedindo "solenemente" a Macron que convocasse eleições antecipadas na França. O líder do Reunião Nacional (RN), partido populista de extrema-direita, salientou que seu partido está pronto para assumir o poder se os franceses lhes derem a confiança nas próximas eleições nacionais.

Liderado por Bardella, de 28 anos, o RN obteve cerca de 32% dos votos na votação deste domingo. Número que representa mais que o dobro dos 15% alcançados pela chapa de Macron, segundo as primeiras pesquisas de boca de urna. Este resultado colocou uma pressão significativa sobre o governo de Macron, resultando em uma resposta rápida do presidente.

Manobra política

Em um anúncio surpreendente, Emmanuel Macron dissolveu o parlamento francês neste domingo e convocou novas eleições. O presidente francês reconheceu a derrota do seu partido nas eleições do Parlamento Europeu para o Reunião Nacional e destacou os riscos da ascensão de nacionalistas para a França e para a Europa. "O resultado das eleições da União Europeia não é um bom resultado para o meu governo", afirmou Macron.

Macron declarou que decidiu "devolver aos cidadãos a escolha do nosso futuro parlamentar através da votação" e anunciou que está "dissolvendo a Assembleia Nacional". As novas eleições parlamentares ocorrerão em dois turnos, nos dias 30 de junho (1º turno) e 7 de julho (2º turno).

A decisão de Macron de convocar novas eleições legislativas ocorre em meio à divulgação dos primeiros resultados das eleições parlamentares da União Europeia, que projetam a Reunião Nacional à frente. Em um comício neste domingo, Marine Le Pen, uma das principais figuras do RN, reforçou a prontidão do partido para assumir o poder, caso os franceses lhes confiem essa responsabilidade nas próximas eleições nacionais.

Este desenrolar dos acontecimentos marca um momento crítico na política francesa, com a possibilidade de uma mudança significativa no equilíbrio de poder e na direção política do país.

Eleições europeias

As eleições para o Parlamento Europeu ocorrem em cada um dos 27 países membros do bloco. Cada nação elege seus respectivos eurodeputados. A Alemanha possui o maior número de cadeiras, com 96 representantes, enquanto Malta e Luxemburgo têm o menor número, com seis cada um. No total, o Parlamento Europeu será composto por 720 eurodeputados.