Com as ‘mãos’ no tetra, Paysandu visita o Vila Nova-GO para decidir final da Copa Verde

O Paysandu já está com as “mãos” na taça da Copa Verde e nesta quarta-feira (29/5) visita o Vila Nova-GO para decidir a final da competição regional, a partir das 20h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). Após a goleada de 6 a 0 no jogo de ida, o Papão chega com a confiança para a possível conquista do tetracampeonato na competição.

Esta não é a primeira vez que o Papão e o Vila Nova se enfrentam em uma final de Copa Verde. Em 2022, as duas equipes também disputaram o título da competição, com a partida de ida terminando em 0 a 0 na casa da equipe bicolor, e a decisão em 1 a 1, o que levou a final para as penalidades onde o Paysandu levou a melhor, conquistando o tricampeonato.

Paysandu

O Papão chega com a confiança do título já estar praticamente seguro para o clube, além da segurança da goleada da partida de ida, os números em retrospecto também estão a favor da equipe bicolor. Já faz vinte anos desde a última vez que o time não perde por mais de seis gols de diferença, número que o Vila Nova-GO precisa para ter a possibilidade de levar a partida para os pênaltis.

Para a partida o Paysandu deve contar com Nicolas, artilheiro da Copa Verde, que marcou três dos seis gols na goleada da partida de ida, além de outros destaques como Esli Garcia, Edilson e Edinho, que também marcaram gols no primeiro jogo da final.

Desfalques

O Papão deve ter desfalques já encarados pelo técnico Hélio dos Anjos a primeira partida, já que 10 jogadores do time foram contratados após o prazo de inscrição para a competição. São eles: Iago Haas, Yeferson Quintana, Pedro Romano, Léo Pereira, Wesley Fraga, Crystopher e Gabriel Santos.

Vila Nova

A equipe goianiense chega para a partida sem esperanças de reverter o placar aplicado pelo rival bicolor. O presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo, afirmou que jogadores da base que devem enfrentar o Paysandu na final e o técnico Luizinho Lopes, recém-contratado, sequer deve comandar o time na partida, com Rafinha, treinador do time Sub-20 comandando o time na decisão da final.

No entanto, às vésperas da partida, ainda não se sabe se a decisão do dirigente deve se manter na final, e ainda se espera que o time principal apareça sob comando de Luizinho Lopes.

Ficha técnica

Copa Verde - Final (volta)

Vila Nova x Paysandu

Data: quarta-feira (29)

Hora: 20h

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Joverton Wesley de Souza Lima

Vila Nova: Denis Junior, Vitor, Anderson Conceição, Bruno, João, Alesson, Fernando, Roberto, Quintero, Fernandão e Ruan Matheus.

Técnico: Luizinho Lopes.

Paysandu: Diogo Silva, Carlão, Lucas Maia, Kevyn, Leandro Vilela, Juninho, Esli Garcia, Nicolas, Edilson, Ruan Ribeiro e João Vieira.

Técnico: Hélio dos Anjos.