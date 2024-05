Vice-artilheiro do Brasil em 2024, Nicolas pode bater nova marca pelo Paysandu

A reta final da Copa Verde vem consagrando o principal artilheiro do Paysandu na temporada. Com Nicolas no ataque, o Papão foi soberano no Parazão e agora tem a oportunidade de repetir o feito, ampliando a hegemonia do craque como maior goleador do clube em 2024. Contra o Vila Nova, nesta quarta-feira (29), Nicolas pode bater o martelo e levantar duas taças acompanhadas de duas artilharias, números digno de destaque no cenário nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Enquanto a final da Copa Verde não chega, o Paysandu segue treinando em Goiânia, utilizando o CT do Atlético-GO, local que o artilheiro conhece bem e se mostrou bem à vontade. "Agradecemos a receptividade do Atlético Goianiense. Ontem eu falei com o Jair, que foi meu treinador no Goiás. Agradecemos a atenção, o carinho e uma baita estrutura que dispensa elogios, antes de mais 90 minutos pela frente", comenta.

Desde o seu retorno ao Paysandu, Nicolas disputou 26 partidas e marcou 17 gols, números que o colocam somente atrás de Pedro, do Flamengo, com 20, na artilharia do futebol brasileiro.

"Pra mim é um orgulho. Eu sempre gostei de fazer o meu trabalho, fazer gols por onde eu passei. Isso é muito importante individualmente e coletivamente. Fui artilheiro do estadual e fomos campeões. Na Copa Verde, se não me engano, também sou um dos artilheiros. Na Série B eu ainda não consegui ter um aproveitamento muito bom, mas a gente busca melhorar. São muitos bons jogadores. Vou procurar fazer os meus gols e espero ultrapassar o Pedro com a ajuda dos meus companheiros", garante.

VEJA MAIS

Pelo Parazão foram 11 gols, mais cinco na Copa Verde e um na Série B. Os números do craque inclusive o fazem lembrar da passagem anterior pelo Goiás, onde fez 96 jogos e marcou 29 gols em três temporadas.

"Pelo Goiás eu tive perto dos 100 jogos e quase 30 gols, acho que é uma média muito boa. Estou muito feliz por reencontrar a cidade. Tenho muito contato com pessoas de Goiânia. Voltar aqui buscando um título é muito importante. Eu espero coroar essa Copa Verde com mais um título pelo Paysandu", encerra.