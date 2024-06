Série C: Novo líder, G8 embolado e zona de rebaixamento com novo integrante; veja a classificação

A sétima rodada da Série C marcou o retorno dos clubes do Rio Grande do Sul (RS). Os três clubes gaúchos voltaram a jogar, após as enchentes ocorridas no estado. Destaque para São José-RS e Caxias-RS, que venceram suas partidas. Na parte de cima da tabela, o Athletic-MG, perdeu invencibilidade e a liderança da competição.

O Athletic foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo-PB e deu adeus à liderança. O clube paraibano assumiu a ponta da tabela com o resultado. Outro que entrou na briga pela primeira posição é o Volta Redonda-RJ, que derrotou o CSA-AL por 2 a 1 e é o vice-líder.

No meio da tabela, Confiança, Ferroviário, ABC e Remo venceram e se afastaram da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento o Caxias deixou o Z4 e o CSA-AL entrou no temido grupo. Floresta segue sem vencer e segura a lanterninha da competição.

Veja a classificação da Série C

1º - Botafogo-PB – 16 pontos

2º - Volta Reonda-RJ – 16

3º - Athletic-MG – 15

4º - Ferroviária-SP – 15

5º - São Bernardo-SP – 14

6º - Tombense-MG – 11

7º - Figueirense-SC – 10

8º - Ypiranga-RS – 9

9º – Londrina-PR – 9

10º - Confiança-SE – 8

11º - ABC-RN – 8

12º - Náutico-PE -7

13º - Remo – 7

14º - Ferroviário-CE – 7

15º - Aparecidense-GO – 5

16º - Caxias-RS – 4

17º - São José-RS – 3

18º - CSA-AL – 3

19º - Sampaio Corrêa-MA – 2

20º Floresta-CE – 0