Confusão no Baenão: Remo diz que investiga caso e deixa imagens de câmeras à disposição da polícia

O Remo se posicionou acerca da confusão entre torcedores e policiais ao final da partida contra o São Bernardo-SP, no último domingo (9). Segundo o Leão, por meio de uma nota, disse que colabora com as autoridades para identificar agressores e que vai realizar uma apuração interna dos fatos. Pelo menos um policial ficou ferido no incidente, que ocorreu nas arquibancadas do Baenão.

"O clube repudia todo e qualquer ato de violência, seja de quem for, e trabalha junto aos órgãos que atuam no esporte para que estes fatos não ocorram mais nas praças esportivas. O Remo destaca que está trabalhando internamente na apuração das infrações, excessos e/ou condutas em desacordo com a razoabilidade e exige uma apuração rígida dos fatos", disse na nota.

O clube finaliza o comunicado dizendo que todas as imagens do circuito interno de segurança do Baenão estão sendo vistoriadas. O material registrado pelas câmeras, também, está à disposição das autoridades, caso seja solicitado.

Entenda o incidente

Após a derrota para o São Bernardo, torcedores do Remo entraram em confronto com a Polícia Militar, no corredor que dá acesso a uma das saídas do estádio Baenão, no setor de arquibancada da avenida Romulo Maiorana. Os agentes do policiamento entraram em ação e dispararam spray de pimenta, mas os torcedores revidaram.

Vários assentos foram arrancados das arquibancadas do Baenão e atirados contra os policiais. Em resposta, os agentes foram para o confronto usando balas de borracha e cassetete. Um policial foi atingido na cabeça e ficou bastante ensanguentado. Não houve registro de pessoas detidas.