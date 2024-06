Até a 8ª rodada, Remo tem campanha pior que todos os times classificados à segunda fase da Série C

O Remo perdeu para o São Bernardo-SP por 1 a 0, em casa, no último domingo (9), e se complicou ainda mais na busca por uma vaga na segunda fase da Série C. Com sete pontos conquistados em oito rodadas disputadas, o Leão tem campanha inferior a equipes que avançaram aos quadrangulares, em outras edições da Terceirona. As informações foram obtidas por meio de um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Segundo o retrospecto, as equipes que conseguiram se classificar à segunda fase da Série e tinham as piores campanhas nesta altura do campeonato - 8ª rodada - foram a Aparecidense-GO (2022), Paysandu (2023) e Volta Redonda (2023). Todas elas somaram 9 pontos.

Para tornar a avaliação mais igual, o Núcleo de Esportes levou em consideração apenas as duas últimas edições da Série C, quando o torneio adotou o atual formato. No regulamento vigente, todos os clubes participantes jogam entre si em turno único, com os oito mais bem colocados avançando aos quadrangulares.

Aparecidense

A Aparecidense-GO foi a primeira equipe a se classificar à segunda fase da Série C com menos de 10 pontos até a oitava rodada. Em 2022, o time de Goiás teve uma campanha oscilante no início, mas engatou uma arrancada na classificação na matade do torneio e garantiu vaga nos quadrangulares.

O interessante é que a Aparecidense de 2022 e o Remo de 2024 tem, até a 8ª rodada, o mesmo número de vitórias: duas. A diferença é o número de empates. Enquanto o Camaleão tinha três placares igualados, o Leão tem apenas um.

Paysandu

A campanha do Paysandu na Série C de 2023 até a 8ª rodada é idêntica à da Aparecidense-GO. A diferença foi a sequência de jogos sem ganhar no período. No início da Terceirona do ano passado, o Papão chegou a ficar quatro jogos sem vencer, além de acumular goleadas, como 5 a 0 para o Ypiranga-RS e 3 a 0 para o Volta Redonda-RJ. No entanto, com a chegada de Hélio dos Anjos, na 11ª rodada, o time engatou uma sequência de resultados positivos, se classificou à segunda fase e garantiu o acesso à Segunda Divisão.

Volta Redonda

Ao contrário das outras duas equipes citadas, o Volta Redonda-RJ não acumulou empates até a 8ª rodada - foram três vitórias e cinco derrotas. No entanto, a arrancada começou mais cedo que os adversários. Na 8ª rodada, o time passou a subir na tabela e engatou oito partidas sem perder, terminando a primeira fase na terceira colocação geral. No entanto, nos quadrangulares, não manteve o mesmo desempenho e não alcançou o acesso.

Série C de 2024

Com novo técnico, o Remo terá uma nova chance de vencer na Terceirona no final de semana. No domingo (16), às 16h30, no Leão Azul recebe o Ypiranga-RS, no estádio Baenão, em Belém. A partida, que será válida pela 9ª rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.