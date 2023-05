Paysandu sofre maior goleada dos últimos 16 anos em derrota para o Ypiranga-RS; lista

A derrota para o Ypiranga-RS, sofrida pelo Paysandu nesta quinta-feira (11), por 5 a 0, é a maior goleada em cima do Papão desde abril de 2007. A última vez em que o Paysandu havia perdido por cinco gols de diferença foi na Copa do Brasil de 2007, quando sofreu os mesmos 5 a 0 do Náutico, fora de casa, no Estádio dos Aflitos.

Depois desse confronto contra o Timbu, o Paysandu chegou a ter outras derrotas pesadas. Em 2009, por exemplo, foi derrotado pelo Icasa, no Ceará, por 6 a 2. Apesar de ter sofrido seis gols, marcou dois e o saldo desse duelo ficou em -4 para o Papão.

Lances de Ypiranga-RS 5 x 0 Paysandu:

Na Série B, os Bicolores também foram goleados duas vezes nesse período. Em 2016 perdeu por 5 a 1 para o Tupi-MG, fora de casa, e em 2018 foi derrotado, na Curuzu, pelo Atlético-GO por 5 a 2, jogo que decretou o rebaixamento do Papão.

Em 2021 o Paysandu foi derrotado por 5 a 1 pelo Ferroviário-CE, na Série C daquele ano. A derrota para o Ypiranga-RS agora é a com a maior desvantagem para o Papão na terceira divisão nacional e também é a quinta maior goleada sofrida no Século.

Maiores derrotas do Paysandu em jogos oficiais no Século XXI*

1ª - 2006 - Paulista 9 a 0 Paysandu - Série B

2ª - 2004 - São Paulo 7 a 0 Paysandu - Série A

3ª - 2004 - Santos 6 a 0 Paysandu - Série A

3ª - 2003 - Figueirense 6 a 0 Paysandu - Série A

4ª - 2003 - Corinthians 6 a 1 Paysandu - Série A

5ª - 2007 - Náutico 5 a 0 Paysandu - Copa do Brasil

5ª - 2023 - Ypiranga 5 a 0 Paysandu - Série C

*Dados retirados do site ogol.com