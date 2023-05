Bicolores em noite de horrores

Atuação ruim, resultado péssimo. Derrota por 5 x 0, num jogo em que o Ypiranga limitou-se a trocar passes nos últimos 15 minutos, sob gritos de "olé", depois da goleada estabelecida. Humilhação completa!

Falhas do goleiro Thiago Coelho e a expulsão de Edilson aos 5 minutos do segundo tempo foram agravantes ao mau desempenho do time como um todo. A questão agora é como o time vai reagir. Afinal, domingo já estará em campo contra o Cametá, em Cametá, iniciando decisão de vaga na Copa do Brasil.

Remo na semana do "semancol"

A ilusão da autossuficiência custou caro ao Remo nesse começo de Série C, mas o time já vinha dando sinais. O principal foi nos Re-Pas da Copa Verde. Ganhou o primeiro, fez 1 x 0 no segundo e acabou "engolido" pelo Paysandu no segundo tempo do jogo decisivo. A vitória sobre o Corinthians revigorou os egos, e a derrota para o Botafogo/PB deu a constatação.

Nessa semana de "semancol", o jogo contra o Amazonas será o teste da prometida transformação, com humildade, esmero técnico, aplicação tática e mentalidade vencedora. Vejamos! Marcelo Cabo garante mudanças na escalação, na formatação e na atitude do time.

BAIXINHAS

* O Remo foi o time mais vazado das duas primeiras rodadas da Série C, com cinco gols tomados. Ontem perdeu essa lamentável primazia para o Paysandu, que já tomou oito em três jogos.

* Com as mudanças que está promovendo no Remo, Marcelo Cabo garante que o time azulino vai mostrar consistência defensiva diante do Amazonas. É o mínimo que se espera!

* São irresponsáveis as especulações de nomes nas redes sociais sobre suborno de atletas pela máfia das apostas. De fato, há episódios do futebol paraense que geram suspeição, mas a citação de nomes é ataque à honra, inclusive de inocentes.

• Em matéria de raça, o atacante Pedro Victor é uma inspiração no Remo. Joga com plena entrega e alta intensidade, porém com graves limitações técnicas e excesso de erros.

* Em 18 dias, a partir de domingo, o Paysandu terá decisões no Parazão (3° lugar: vaga na Copa do Brasil) e Copa Verde (título) além de dois jogos da Série C, contra Manaus e Volta Redonda.

* No mesmo período, o Remo terá três jogos da Série C, contra Amazonas, São José e Confiança, e os dois contra o Águia na decisão do título estadual. Nessa sequência, o jogo contra o São José será o único fora do Pará.

• Duplo duelo Pará x Amazonas na tarde de domingo. 15 horas, Tuna x Nacional no Souza pela Série D. 16h30, Remo x Amazonas no Baenão pela Série C.

* Águia em Roraima neste sábado, 17 horas, na Série D, contra o São Raimundo. O time de Marabá lidera o seu grupo com vantagem sobre o Nacional de Manaus no saldo de gols.