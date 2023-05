Pela Série C, Paysandu é massacrado pelo Ypiranga-RS e volta para Belém com duas derrotas

O Paysandu sucumbiu novamente na Série C do Campeonato Brasileiro, agora contra o Ypiranga-RS. Sob o comando do técnico Marquinhos Santos, o time sofreu nova derrota, a segunda seguida, desta vez pelo assombroso placar de 5 a 0, em Erechim (RS). Em campo, o time sofreu novamente com uma expulsão precoce, abrindo caminho para a sequência de gols, que começou e terminou com Erick Farias, que marcou dois na goleada. Os demais foram de William Barbio, duas vezes, e João Pedro. Agora, o Papão volta para casa com os mesmos três pontos, temporariamente na 13ª posição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Assim que a arbitragem autorizou o início da partida, o Paysandu chamou a responsabilidade para si. Com duas mudanças em relação ao jogo passado, o time do técnico Marquinhos Santos investiu bastante nas trocas de passes no meio-campo, enquanto os laterais avançavam à linha de fundo para tentar o cruzamento. Enquanto o Papão se valia dos seus avançados, o Ypiranga preferiu avançar nos passes longos, mas por pouco não comete um gol contra, depois que Windson tentou atrasar a bola de cabeça para o goleiro Caíque. O recuo forte encobriu o arqueiro do Canarinho, que precisou se desdobrar para evitar o gol contra.

VEJA MAIS



Depois do susto, o time teve uma boa oportunidade aos 16. Erick Farias recebeu na entrada da área e mandou uma bomba para o gol, mas Thiago Coelho apareceu, fazendo uma grande defesa para impedir o primeiro do Ypiranga. Os donos da casa, apesar dos esforços, tinham muita dificuldade em acessar a área bicolor, principalmente pelos erros de passe, mas uma falta de Genílson na grande área foi o suficiente para a marcação de uma penalidade máxima, convertida por Erick Farias, abrindo o placar no Colosso da Lagoa.

Na sequência, o Paysandu ainda pegou o segundo amarelo com Edilson. Apesar do sufoco, os bicolores mantiveram a postura e, aos 39, reclamaram bastante da não marcação de outra penalidade, desta vez na área adversária. Igor Fernandes cruzou a bola na área, em direção a Bruno Alves. No caminho, a bola desviou em um jogador do Ypiranga e os atletas pediram a penalidade, mas o árbitro Michelangelo Martins mandou seguir.

Igor Fernandes, aliás, se mostrou novamente peça decisiva. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo recebeu na esquerda e mandou um balaço para o gol. A bola iria no ângulo do goleiro Caíque, mas graças ao efeito passou raspando o travessão. Esta foi a melhor tentativa bicolor na etapa inicial.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Paysandu novamente tomou a iniciativa de buscar o gol, mas o ímpeto acabou causando novamente uma expulsão, desta vez Edilson, que já tinha o cartão amarelo, foi expulso após falta violenta no adversário. Com a superioridade numérica, o Ypiranga cresceu e manteve o time no campo de defesa bicolor, até conseguir, em uma jogada individual de João Pedro, assinar um verdadeiro golaço, depois que o atacante balançou na frente da zaga e mandou um chute colocado, no ângulo de Thiago Coelho.

O segundo gol parece ter desestabilizado completamente o setor defensivo bicolor, desmantelando a defesa, que perdeu um homem e ainda levou o terceiro gol, dois minutos depois, num belo lance finalizado por William Barbio no canto esquerdo do arqueiro alviceleste. Com 3 a 0 no placar e 10 jogadores em campo, Marquinhos Santos foi obrigado a mudar, depois de recuar João Vieira para ocupar o espaço de Edilson. Além disso, o comandante chamou Arthur para o lugar de Leandrinho, deixando a segunda metade um pouco mais avançada.

Papão passou sufoco em Erechim (RS) (Vitor Castelo / ASCOM Paysandu)

Assim, o treinador do bicola tentou ajustar o buraco na defesa, ao mesmo tempo, em que mandou um meia mais ofensivo para fazer a ligação com Vinícius Leite e Mário Sérgio. Até aquele momento, os atacantes do Papão quase não foram acionados em campo, dada a forte marcação e os erros de passe na última bola. Enquanto o Paysandu se perdia em campo, o Ypiranga usava cada vez mais as jogadas de contra-ataque, pegando desprevenida a fragilizada defesa bicolor.

Em dado momento, os donos da casa entenderam o ponto fraco do adversário e passaram a forçar na ferida. Assim, aos 15, saiu o quarto gol. William Barbio foi lançado em profundidade, correu com a bola e se adiantou aos três marcadores para completar nas redes, ampliando o placar para 4 a 0. A goleada no Colosso já tinha nome e sobrenome. William Barbio fez dois, ambos através do deslize defensivo do Paysandu.

A partir dai, o Ypiranga fez todas as suas mudanças, uma delas colocou em campo o ex-meia do Remo Felipe Gedoz. Aproveitando-se da inércia adversária, o técnico Luizinho colocou praticamente todo o time no campo do Paysandu. Quando não era pelo sufoco, o time vinha na correria e assim foi aos 30, depois que MV ligou Erick Faria, pegando novamente a defesa desguarnecida. O meia avançou sobre a marcação e fez o chute rasteiro no canto de Thiago Coelho, decretando a primeira goleada desta Série C, justo em cima do bicolor paraense.

Ficha técnica

Brasileirão Série C - 3ª rodada

Data: 11/05/2023 (quinta-feira)

Local: Colosso da Lagoa

Horário: às 20h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE) e Humberto Martins Dias Silva (PE)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Cartões Amarelos: Heitor, Mossoró, Ralph (Ypiranga) Edilson, Genílson (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Edilson (Paysandu)

Ypiranga-RS: Caíque; Netto, Heitor (Islan), Windson, Guilherme Guedes (João Felix); Lorran (Felipe Gedoz), Mossoró (Ralph), Erick Farias, MV; João Pedro (Jhonatan Ribeiro) e William Barbio

Técnico: Luizinho.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genilson, Filemon, Igor Fernandes; João Vieira, Geovane (Paulo Henrique), Leandrinho (Arthur); Bruno Alves (Wanderson), Vinícius Leite (Luis Phelipe) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos