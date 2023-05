Site aponta Paysandu como azarão contra o Ypiranga, em jogo da Série C

O Paysandu encara o Ypiranga-RS, na noite desta quinta-feira (11), às 20h, no Colosso da Lagoa. Em busca da recuperação no torneio, o Papão chega após perder para o Figueirense no início da semana. Segundo o Chance de Gol, que faz projeções baseada em estatísticas, os bicolores chegam como os azarões.

De acordo com a plataforma, o Paysandu tem apenas 19.8% de probabilidade de vitória. Já os donos da casa têm 56.6%. Já as chances da partida terminar em igualdade é de 23.6%.

O Paysandu começa a partida em 13°, com três pontos em dois jogos e menos um gol de saldo. No momento, o Bicola está fora do G8. Já o Ypiranga aparece em sexto, com quatro pontos e um gol de saldo.

