Remo lidera ranking de cartões vermelhos na Série C e está no 'top 5' dos amarelos; veja os números

O Remo é um dos clubes mais indisciplinados da Série C do campeonato Brasileiro 2024. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana lidera o ranking de cartões vermelhos na competição nacional e está entre os cinco clubes que mais levaram cartões amarelos na Terceirona.

De acordo com o site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Leão teve em nove rodadas, cinco jogadores expulsos na Série C deste ano. O Remo é o clube que mais levou cartões vermelhos, seguido do Botafogo-PB que teve quatro atletas expulsos na Série C.

Único representante da Região Norte na Série C, está no “top 5” de equipes que mais levaram cartões amarelos na Terceirona. O líder do ranking de indisciplinados vem do futebol nordestino, o CSA-AL, que levou 37 cartões nesta Série C. Na segunda posição aparece o São Bernardo-SP, equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá, que passou pelo Remo em 2023 e também nesta temporada. O Tigre paulista foi punido com 34 amarelos. Já o Remo é o terceiro colocado no ranking com 32 amarelos recebidos, com uma média de 3,5 amarelos por partida. Completam o “top 5” o ABC-RN e a Ferroviária-SP, ambos com 30 amarelos e a Aparecidense-GO com 29.

Já as equipes que menos levaram cartões nesta Série C estão Ypiranga-RS, com 12 amarelos, o Ferroviário-CE com 19 e o Athletic-MG com 20. Nesta Terceirona oito clubes não tiveram jogadores expulsos, são eles: Volta Redonda-RJ, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS, Aparecidense-GO, ABC-RN, Náutico-PE, Sampaio Corrêa-MA e CSA-AL não tiveram jogadores expulsos nesta Série C.