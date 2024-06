Com apenas três jogos sem sofrer gol, Remo tem uma das piores defesas da Série C; veja números

Mesmo com a vitória em cima do Ypiranga-RS, que deu um gás para o time, o início apagado do Remo na Série C do Brasileirão deixou algumas estatísticas ruins para o clube na competição. Com três vitórias na disputa, o Leão Azul amarga a quarta pior defesa do campeonato e um dos ataques menos eficientes da terceirona.

Em nove jogos na Série C, a equipe azulina sofreu 12 gols, sendo assim a quarta defesa mais vazada da competição, ao lado do Volta Redonda-RJ, conforme os dados da CBF. O time só fica atrás da Ferroviária-CE (18), do CSA-AL (17) e do Floresta-CE (14).

Logo na estreia na disputa, em casa, o time perdeu para o Volta Redonda por 2 a 1. Depois, amargou duas derrotas seguidas, contra o Athletic-MG e o Botafogo-PB. No sufoco, na quarta rodada, o Leão Azul conseguiu a primeira vitória, em cima do Floresta.

No entanto, no jogo seguinte, empatou com o Tombense-TO e na sexta rodada foi goleado pelo Náutico por 4 a 1. Uma reação veio na estreia do técnico Rodrigo Santana contra o Sampaio Corrêa, com a vitória por 2 a 1. Depois, mais uma derrota, desta vez para o São Bernardo-SP. Agora, após o triunfo sobre o Ypiranga e com a equipe mais organizada, espera-se que o Leão reaja no campeonato e briga pela classificação.

Até o momento, o Leão Azul só não sofreu gols em três partidas, uma delas foi no último duelo contra o Ypiranga. Os outros dois jogos foram na vitória contra o Floresta-CE e no empate sem gols com o Tombense-TO.

Além da estatística negativa na defesa, o Remo também amarga um ataque pouco efetivo. Nas nove rodadas, o Leão Azul só marcou sete vezes, enquanto o líder da tabela, o Athletic-MG, possui 21 gols marcados.

O principal atacante do clube é Ytalo, ao lado de Jáderson. Ambos os jogadores conseguiram marcar apenas duas vezes no campeonato. Ribamar, atleta que chegou para ser um dos principais marcadores do time, fez um gol na competição até agora.

Atualmente, a equipe azulina está na 10º colocação e se distanciou da zona de rebaixamento. Sob o comando de Rodrigo Santana, o Remo busca uma recuperação para brigar por uma vaga na zona de classificação e sonha com o acesso à Série B.

O próximo desafio do time azulino é contra o ABC-RN, na segunda-feira (24), no estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão), em Natal, às 20h.